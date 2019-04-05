Призывы Трампа сократить затраты на вооружение нужно конвертировать в конкретные предложения - Песков

В Кремле позитивно оценили призывы президента США Дональда Трампа договориться о сокращении военных расходов, однако отметили необходимость их формализации.

"Любой призыв в пользу разоружения заслуживает внимания, высокой оценки, но очень важно, чтобы этот призыв не ограничивался декларациями, а был бы конвертирован в конкретные, сформулированные, положенные на бумагу и доведенные по официальным каналам до собеседников инициативы и предложения", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу.

Д.Песков отметил, что пока формализованных предложений Москве не поступало.

Ранее президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ выразил надежду на переговоры с Китаем и Россией о сокращении расходов на вооружение.

"Между нами, Россией и Китаем, мы все тратим сотни миллиардов долларов на оружие, в том числе ядерное, это нелепо", - сказал Д.Трамп во время встречи, которую транслировали американские телеканалы.

"На самом деле не имеет смысла, что мы все это делаем. Я думаю, мы лидеры. Мы всегда будем лидерами. Я думаю, мы должны быть лидерами. Было бы гораздо лучше, если бы мы все собрались вместе и не делали это оружие. Я думаю, это может стать вторым этапом, после того, как будет заключено торговое соглашение", - добавил президент США.

По его словам, три страны "могут объединиться и прекратить расходы (на вооружение - ИФ) и тратить на что-то более продуктивное".

Вице-премьер Китая Лю Хэ в ответ на предложение Д.Трампа заявил, что "это очень хорошая идея".

"Мы стараемся соблюсти баланс", - добавил китайский руководитель.