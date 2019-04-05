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СНГ 05.04.2019 13:57

Украина в деятельности СНГ не участвует - глава МИД Климкин

Украинская сторона продолжает пересмотр всех соглашений в рамках СНГ, но не принимает участия в деятельности Содружества, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы не принимаем участия ни в какой деятельности СНГ. Единственное, что мы делаем - завершаем пересмотр всех соглашений таким образом, чтобы "убить" все соглашения, которые нам не нужны, и оставить те соглашения, которые важны для украинцев", - сказал министр журналистам в пятницу в Киеве.

Он уточнил, что речь идёт о соглашениях в контексте пенсионного обеспечения, признания дипломов и так далее.

Своё приглашение на встречу министров иностранных дел СНГ, которое пройдет 5 апреля в Москве, П.Климкин назвал "неудачной шуткой".

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Тэги: УКРАИНА, СНГ, СОГЛАШЕНИЯ, ПЕРЕСМОТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]