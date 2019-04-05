Позиция Азербайджана по карабахскому урегулированию остается прежней - Алиев

Порядка 6 тыс. квартир для вынужденных переселенцев будут до конца 2019 года введены в эксплуатацию в Азербайджане, заявил президент Ильхам Алиев.
И.Алиев в пятницу принял участие в церемонии открытия нового жилищного комплекса для вынужденных переселенцев в бакинском поселке Кюрдяханы.
«В 2018 году для вынужденных переселенцев было построено более 5 тыс. (5903 - ИФ) квартир. Работы в этом направлении будут продолжены и впредь. До конца 2019 года планируется ввод в строй минимум 6 тыс. квартир», - сказал И. Алиева, слова которого приводит сайт главы государства.
Президент отметил, что принципиальная позиция Азербайджана в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта остается без изменений.
«Этот вопрос должен найти свое решение в рамках территориальной целостности нашей страны, а также на основе норм и принципов международного права. Историческая справедливость на стороне Азербайджана»,- отметил президент.
Глава государства добавил, что международное право поддерживает позицию Азербайджана.
Ф.Исазаде
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