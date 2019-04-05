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Карабахский конфликт 05.04.2019 14:10

Позиция Азербайджана по карабахскому урегулированию остается прежней - Алиев

Порядка 6 тыс. квартир для вынужденных переселенцев будут до конца 2019 года введены в эксплуатацию в Азербайджане, заявил президент Ильхам Алиев.

И.Алиев в пятницу принял участие в церемонии открытия нового жилищного комплекса для вынужденных переселенцев в бакинском поселке Кюрдяханы.

«В 2018 году для вынужденных переселенцев было построено более 5 тыс. (5903 - ИФ) квартир. Работы в этом направлении будут продолжены и впредь. До конца 2019 года планируется ввод в строй минимум 6 тыс. квартир», - сказал И. Алиева, слова которого приводит сайт главы государства.

Президент отметил, что принципиальная позиция Азербайджана в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта остается без изменений.

«Этот вопрос должен найти свое решение в рамках территориальной целостности нашей страны, а также на основе норм и принципов международного права. Историческая справедливость на стороне Азербайджана»,- отметил президент.

Глава государства добавил, что международное право поддерживает позицию Азербайджана.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ, БЫТ, УЛУЧШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]