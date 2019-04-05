Страховщики Азербайджана в январе-феврале 2019г увеличили премии на 2%, сократили выплаты на 18%

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-феврале 2019 года составили 132 млн 818,8 тыс. манатов, что на 2% выше показателя аналогичного периода прошлого года, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 103 млн 950,5 тыс. манатов (спад на 2,6%) или 78,3% всех премий по рынку. При этом по страхованию жизни премии составили 24 млн 798,8 тыс. манатов, по страхованию иному, чем жизнь - 79 млн 151,7 тыс. манатов.

По обязательным видам страхования премии в январе-феврале 2019 года составили 28 млн 868,3 тыс. манатов (рост на 23,5%).

Больше всего премий в январе-феврале страховщики собрали по добровольному медицинскому страхованию (52 млн 214,4 тыс. манатов), страхованию на дожитие (18 млн 201,8 тыс. манатов) и ОСАГО (6 млн 801,5 тыс. манатов).

За январь-февраль 2019 года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 33 млн 115,9 тыс. манатов, что на 18,2% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 21 млн 337,9 тыс. манатов (спад на 28,1%) или 64,4% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 11 млн 750,7 тыс. манатов, по страхованию иное, чем жизнь - 9 млн 587,2 тыс. манатов.

По обязательным видам страхования выплаты в январе-феврале 2019 года составили 11 млн 778 тыс. манатов (рост на 8,5%).

На начало марта 2019 года в Азербайджане лицензию на деятельность имеет 21 страховая компания.

Н.Аббасова