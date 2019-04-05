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Внутренняя политика 05.04.2019 14:39

Президент Алиев сменил глав ИВ ряда регионов Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Асифа Гусейнова главой Исполнительной власти Шабранского района.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства. Президент также подписал распоряжение об освобождении А.Гусейнова с должности главы Сиязанского района.

Другим распоряжением, президент освободил Новруза Новрузова с должности главы ИВ Шабранского района и назначил главой ИВ Сиязанского района.

Кроме того, глава государства назначил Низамеддина Гулиева главой ИВ Агстафаинского района. На этой должности он сменил Магеррама Гулиева. В свою очередь, М.Гулиев назначен главой ИВ Геранбойского района вместо Низамеддина Гулиева.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ШАБРАН, ГЛАВА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]