Президент Алиев сменил глав ИВ ряда регионов Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Асифа Гусейнова главой Исполнительной власти Шабранского района.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства. Президент также подписал распоряжение об освобождении А.Гусейнова с должности главы Сиязанского района.

Другим распоряжением, президент освободил Новруза Новрузова с должности главы ИВ Шабранского района и назначил главой ИВ Сиязанского района.

Кроме того, глава государства назначил Низамеддина Гулиева главой ИВ Агстафаинского района. На этой должности он сменил Магеррама Гулиева. В свою очередь, М.Гулиев назначен главой ИВ Геранбойского района вместо Низамеддина Гулиева.

Ф.Исазаде