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Регион 05.04.2019 14:41

Число погибших при наводнениях в Иране достигло 70 человек, ранен 791

В результате наводнений в Иране погибли как минимум 70 человек, пострадал 791 человек, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на экстренные службы Ирана.

Ранее сообщалось о гибели более 40 человек.

По данным агентства, в больницах остаются 45 человек. Наиболее сложная ситуация наблюдается в западных провинциях Хузестан и Лорестан. В эти регионы направлены врачи, в одном из городов развернут полевой госпиталь. Помощь в эти регионы, в частности, направляется по воздуху.

Наводнения, начавшиеся две недели назад, затронули 25 из 31 провинции Ирана, в результате были эвакуированы десятки тысяч людей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИРАН, НАВОДНЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]