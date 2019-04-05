Число погибших при наводнениях в Иране достигло 70 человек, ранен 791

В результате наводнений в Иране погибли как минимум 70 человек, пострадал 791 человек, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на экстренные службы Ирана.
Ранее сообщалось о гибели более 40 человек.
По данным агентства, в больницах остаются 45 человек. Наиболее сложная ситуация наблюдается в западных провинциях Хузестан и Лорестан. В эти регионы направлены врачи, в одном из городов развернут полевой госпиталь. Помощь в эти регионы, в частности, направляется по воздуху.
Наводнения, начавшиеся две недели назад, затронули 25 из 31 провинции Ирана, в результате были эвакуированы десятки тысяч людей.
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