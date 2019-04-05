Белоруссия уведомила "Транснефть"о планах повышения тарифов на транзит нефти на 23%, сообщил журналистам президент компании Николай Токарев.
"Это обычная процедура. У нас есть методика, как согласовывается тариф. Сейчас площадка переговоров будет в правительстве по этому вопросу. Они хотят повысить на 23%. Переговорная позиция требует уточнения", - сказал он.
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