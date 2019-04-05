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ТЭК 05.04.2019 14:43

Белоруссия уведомила Транснефть о планах повышения тарифов на транзит нефти на 23%

Белоруссия уведомила "Транснефть"о планах повышения тарифов на транзит нефти на 23%, сообщил журналистам президент компании Николай Токарев.

"Это обычная процедура. У нас есть методика, как согласовывается тариф. Сейчас площадка переговоров будет в правительстве по этому вопросу. Они хотят повысить на 23%. Переговорная позиция требует уточнения", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, НЕФТЬ, ТАРИФЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]