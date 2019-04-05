Меркель через неделю примет Порошенко, обсудит с ним ряд тем - представитель правительства ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель 12 апреля примет в Берлине Петра Порошенко, сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Петр Порошенко - это (действующий) президент Украины, есть целый ряд тем, которые канцлер хочет с ним обсудить, поэтому эта встреча состоится", - сказал Ш.Зайберт, отвечая на вопрос, почему А.Меркель не приглашала в гости других кандидатов на пост президента Украины.

По словам представителя правительства, на переговорах речь пойдет о "двухсторонних отношениях, внутриполитической ситуации на Украине и о реализации минских договоренностей".