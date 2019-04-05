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СНГ 05.04.2019 15:44

Меркель через неделю примет Порошенко, обсудит с ним ряд тем - представитель правительства ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель 12 апреля примет в Берлине Петра Порошенко, сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Петр Порошенко - это (действующий) президент Украины, есть целый ряд тем, которые канцлер хочет с ним обсудить, поэтому эта встреча состоится", - сказал Ш.Зайберт, отвечая на вопрос, почему А.Меркель не приглашала в гости других кандидатов на пост президента Украины.

По словам представителя правительства, на переговорах речь пойдет о "двухсторонних отношениях, внутриполитической ситуации на Украине и о реализации минских договоренностей".

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Тэги: ФРГ, УКРАИНА, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]