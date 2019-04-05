Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович прокомментировал снос крестов в урочище Куропаты под Минском, призвав белорусские власти помнить о жертвах репрессий.
В интервью "Польскому радио" Ч.Чапутович заявил, что польская сторона выясняет детали сноса крестов в Куропатах, и если подтвердится информация, что это было санкционировано властями, то "это будет плохим сигналом".
"Государство должно помнить о смерти и жертвах, в данном случае сталинского режима", - добавил он.
Министр также сообщил, что польская дипмиссия будет отслеживать ситуацию.
Как сообщалось, в четверг утром в урочище Куропаты были снесены кресты, установленные оппозиционными активистами летом прошлого года.
Официальные органы снос крестов в урочище не комментировали до второй половины дня. Позднее министерство лесного хозяйства заявило, что в Куропатах "проводятся плановые работы по благоустройству лесного фонда".
В ведомстве подчеркнули, что в рамках проводимых работ "проводится монтаж ограждений, удаление отдельных сооружений". "Осуществляется снос исключительно тех объектов, которые были установлены без какой-либо разрешительной документации, т.е. являющихся незаконно установленными", - добавили там.
Против сноса крестов выступили глава Римско-католической церкви в Белоруссии Тадеуш Кондрусевич, а также ряд оппозиционных политиков и активистов, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, некоторые депутаты.
Урочище Куропаты под Минском является местом захоронения жертв сталинских репрессий. По разным данным, в общих могилах в Куропатах могут находиться останки от нескольких десятков до сотен тысяч жертв. Здесь покоятся граждане разных национальностей - кроме белорусов, также русские, поляки, евреи, литовцы. Территория захоронения занимает 15 га и охраняется государством.
В текущем году в урочище было зафиксировано несколько фактов вандализма. Так, в начале года неизвестные разрушили так называемую скамейку Клинтона - мемориальный знак, установленный в дар белорусскому народу президентом США Биллом Клинтоном 25 лет назад. В марте вандалы разрисовали краской мемориальные объекты.
В прошлом году президент Александр Лукашенко поручил навести порядок в Куропатах, призвав прекратить "валтузню на костях". В текущем году А.Лукашенко также заявил, что категорически возражает против несанкционированных акций в урочище. "И чтобы демонстраций с крестами по периметру там тоже не было. Зачем вы там повыставляли эти белые кресты? Это демонстрация. Я против демонстрации", - подчеркнул глава государства.
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