Отказ в получении виз в Великобританию для россиян не превышает 2%

Великобритания выдала россиянам более 145 тысяч виз в 2018 году, одобрение заявок на визы составило около 98%, сообщил журналистам Генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге Ричард Дьюэлл.

"В 2018 году мы не ощутили снижения количества заявок. Интерес к Великобритании у российских туристов и бизнеса по-прежнему высок", - сообщил Ричард Дьюэлл.

В Генконсульстве агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что в 2018 году российским гражданам было выдано виз на 8% меньше, чем в 2017 и связывают это с проведением в России Чемпионата мира по футболу, когда многие путешествующие предпочли остаться в стране, чтобы принять участие в мировом спортивном событии.

Г-н Дьюэлл сказал, что на своем посту будет стремиться укреплять взаимоотношения в сфере науки, культуры спорта и бизнеса. В течение 2019 года на территории консульского округа планируется большое количество культурных, общественных и научных мероприятий, в которых примут участие специалисты из Великобритании. В частности, планируется, что не менее двух британских музыкальных коллективов выступят на фестивале Уральская ночь музыки. Так же планируется привезти молодых звезд классической музыки на фестиваль Евразия, который пройдет в декабре 2019 года в екатеринбургской филармонии.

Кроме того, в течение года планируется реализация проекта Научное кафе с участием британских ученых в Екатеринбурге, Перми, Новосибирске и Сыктывкаре. Будет проведен еще целый комплекс культурных и спортивных британо-российских мероприятий, уточнил Генконсул.