Отказ в получении виз в Великобританию для россиян не превышает 2%

Великобритания выдала россиянам более 145 тысяч виз в 2018 году, одобрение заявок на визы составило около 98%, сообщил журналистам Генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге Ричард Дьюэлл.
"В 2018 году мы не ощутили снижения количества заявок. Интерес к Великобритании у российских туристов и бизнеса по-прежнему высок", - сообщил Ричард Дьюэлл.
В Генконсульстве агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что в 2018 году российским гражданам было выдано виз на 8% меньше, чем в 2017 и связывают это с проведением в России Чемпионата мира по футболу, когда многие путешествующие предпочли остаться в стране, чтобы принять участие в мировом спортивном событии.
Г-н Дьюэлл сказал, что на своем посту будет стремиться укреплять взаимоотношения в сфере науки, культуры спорта и бизнеса. В течение 2019 года на территории консульского округа планируется большое количество культурных, общественных и научных мероприятий, в которых примут участие специалисты из Великобритании. В частности, планируется, что не менее двух британских музыкальных коллективов выступят на фестивале Уральская ночь музыки. Так же планируется привезти молодых звезд классической музыки на фестиваль Евразия, который пройдет в декабре 2019 года в екатеринбургской филармонии.
Кроме того, в течение года планируется реализация проекта Научное кафе с участием британских ученых в Екатеринбурге, Перми, Новосибирске и Сыктывкаре. Будет проведен еще целый комплекс культурных и спортивных британо-российских мероприятий, уточнил Генконсул.
Азербайджан хочет мирно решить карабахский конфликт, но продолжит наращивать военную мощь - Алиев
Президент Алиев сменил глав ИВ ряда регионов Азербайджана
Позиция Азербайджана по карабахскому урегулированию остается прежней - Алиев
Добыча нефти в Венесуэле падает ниже 600 тыс. б/с в периоды блэкаутов - СМИ
Нефть дешевеет в пятницу, но завершает в плюсе пятую неделю подряд
Денежная база в Азербайджане за I квартал 2019г сократилась на 6%
Госагентство по туризму Азербайджана откроет в 2019 году представительства в Иране и Франции
В Баку начала действовать единая туристическая карта Bakucard
Кабмин Азербайджана утвердил водительские права нового образца
ГААД получит более 4 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
ГААД получит 8,5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 2,8 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»