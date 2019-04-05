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Дальнее зарубежье 05.04.2019 15:27

Отказ в получении виз в Великобританию для россиян не превышает 2%

Великобритания выдала россиянам более 145 тысяч виз в 2018 году, одобрение заявок на визы составило около 98%, сообщил журналистам Генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге Ричард Дьюэлл.

"В 2018 году мы не ощутили снижения количества заявок. Интерес к Великобритании у российских туристов и бизнеса по-прежнему высок", - сообщил Ричард Дьюэлл.

В Генконсульстве агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что в 2018 году российским гражданам было выдано виз на 8% меньше, чем в 2017 и связывают это с проведением в России Чемпионата мира по футболу, когда многие путешествующие предпочли остаться в стране, чтобы принять участие в мировом спортивном событии.

Г-н Дьюэлл сказал, что на своем посту будет стремиться укреплять взаимоотношения в сфере науки, культуры спорта и бизнеса. В течение 2019 года на территории консульского округа планируется большое количество культурных, общественных и научных мероприятий, в которых примут участие специалисты из Великобритании. В частности, планируется, что не менее двух британских музыкальных коллективов выступят на фестивале Уральская ночь музыки. Так же планируется привезти молодых звезд классической музыки на фестиваль Евразия, который пройдет в декабре 2019 года в екатеринбургской филармонии.

Кроме того, в течение года планируется реализация проекта Научное кафе с участием британских ученых в Екатеринбурге, Перми, Новосибирске и Сыктывкаре. Будет проведен еще целый комплекс культурных и спортивных британо-российских мероприятий, уточнил Генконсул.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ВИЗЫ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]