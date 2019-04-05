В Стамбуле завершают перевод рейсов из аэропорта Ататюрка в новую авиагавань

В Стамбуле в пятницу началась финальная стадия перевода рейсов из международного аэропорта имени Ататюрка в новую турецкую авиагавань, передает Associated Press.
Ожидается, что этот процесс завершится к вечеру 6 апреля. Полноценно новый международный аэропорт Стамбула начнет функционировать с 7 апреля.
Последний коммерческий рейс в аэропорт имени Ататюрка прибудет в ночь с пятницы на субботу.
Аэропорт Стамбула открылся 29 октября 2018 года и обслужил с тех пор почти 3 тыс. рейсов. Новый аэропорт имеет шесть взлетно-посадочных полос, стоянку для 500 воздушных судов, парковку на 70 тыс. автомобилей. Он рассчитан на прием рейсов 250 авиакомпаний по 350 направлениям. Ожидается, что ежегодно этот аэропорт будет обслуживать до 200 млн пассажиров.
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