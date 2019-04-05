ГААД получит более 4 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 4,1 млн манатов на строительство автодороги в Гейчайском районе.

Автомобильная дорога Кюрд-Шахадат-Гарабахлар-Икинджи Арабджабирли соединяет 4 населенных пунктов, в которых проживают 4 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков