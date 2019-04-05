ASE начала предпусковые испытания первого блока Белорусской АЭС

Инжиниринговый дивизион ГК "Росатом" - группа компаний ASE приступила к индивидуальным испытаниям и опробованию оборудования первого и второго контуров реакторной установки энергоблока N1 Белорусской АЭС.

По сообщению ASE, стандартизированная программа по вводу в эксплуатацию блоков атомных станций с водо-водяными энергетическими реакторами состоит из четырех этапов: этап "А" - это предпусковые наладочные работы, этап "Б" - физический пуск, этап "В" - энергетический пуск и этап "Г" - опытно-промышленная эксплуатация.

"Основная цель этапа "А" - проверка работоспособности на проектных параметрах систем и оборудования реакторной установки энергоблока перед началом загрузки топлива, - пояснил вице-президент - директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК "АСЭ" Виталий Полянин, которого цитирует пресс-служба. - Также на данном этапе проводятся испытания герметичного ограждения здания реактора".

Белорусская АЭС возводится по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на 2019 год, второго - на 2020 год. Генпроектировщиком и генподрядчиком выступает группа ASE "Росатома".