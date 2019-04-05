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ТЭК 05.04.2019 15:07

ASE начала предпусковые испытания первого блока Белорусской АЭС

Инжиниринговый дивизион ГК "Росатом" - группа компаний ASE приступила к индивидуальным испытаниям и опробованию оборудования первого и второго контуров реакторной установки энергоблока N1 Белорусской АЭС.

По сообщению ASE, стандартизированная программа по вводу в эксплуатацию блоков атомных станций с водо-водяными энергетическими реакторами состоит из четырех этапов: этап "А" - это предпусковые наладочные работы, этап "Б" - физический пуск, этап "В" - энергетический пуск и этап "Г" - опытно-промышленная эксплуатация.

"Основная цель этапа "А" - проверка работоспособности на проектных параметрах систем и оборудования реакторной установки энергоблока перед началом загрузки топлива, - пояснил вице-президент - директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК "АСЭ" Виталий Полянин, которого цитирует пресс-служба. - Также на данном этапе проводятся испытания герметичного ограждения здания реактора".

Белорусская АЭС возводится по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на 2019 год, второго - на 2020 год. Генпроектировщиком и генподрядчиком выступает группа ASE "Росатома".

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, АЭС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]