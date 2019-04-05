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СНГ 05.04.2019 16:50

Решение о безвизовом въезде граждан Казахстана в США потребует много времени - американский посол

Казахстан должен выполнить ряд требований, чтобы казахстанские граждане смогли посещать США без виз, решение будет принято не скоро, заявил американский посол в Нур-Султане Уильям Мозер.

"Безвизовый режим - это сложный для нас вопрос, потому что это касается многих требований американского закона. Есть требования, которые Казахстан должен выполнить для того, чтобы был готов проводить такую дискуссию", - цитирует У.Мозера госагентство "Казинформ".

"И, наверное, это не будет скоро", - добавил посол на встрече с журналистами.

По его словам, в 2018 году США выдали 20 тыс. виз казахстанцам сроком на 10 лет.

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Тэги: КАЗАХСТАН, США, ВИЗЫ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]