Решение о безвизовом въезде граждан Казахстана в США потребует много времени - американский посол

Казахстан должен выполнить ряд требований, чтобы казахстанские граждане смогли посещать США без виз, решение будет принято не скоро, заявил американский посол в Нур-Султане Уильям Мозер.

"Безвизовый режим - это сложный для нас вопрос, потому что это касается многих требований американского закона. Есть требования, которые Казахстан должен выполнить для того, чтобы был готов проводить такую дискуссию", - цитирует У.Мозера госагентство "Казинформ".

"И, наверное, это не будет скоро", - добавил посол на встрече с журналистами.

По его словам, в 2018 году США выдали 20 тыс. виз казахстанцам сроком на 10 лет.