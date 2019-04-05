Решение о безвизовом въезде граждан Казахстана в США потребует много времени - американский посол

Казахстан должен выполнить ряд требований, чтобы казахстанские граждане смогли посещать США без виз, решение будет принято не скоро, заявил американский посол в Нур-Султане Уильям Мозер.
"Безвизовый режим - это сложный для нас вопрос, потому что это касается многих требований американского закона. Есть требования, которые Казахстан должен выполнить для того, чтобы был готов проводить такую дискуссию", - цитирует У.Мозера госагентство "Казинформ".
"И, наверное, это не будет скоро", - добавил посол на встрече с журналистами.
По его словам, в 2018 году США выдали 20 тыс. виз казахстанцам сроком на 10 лет.
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