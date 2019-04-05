Путин и Эрдоган 8 апреля проведут переговоры в Москве

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник проведут в Москве переговоры, на которых обсудят реализацию соглашения по Идлибу, частичный вывод американских войск из Сирии, газопровод "Турецкий поток" и сооружение АЭС "Аккую", заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"В сентябре 2018 года в Сочи был подписан российско-турецкий меморандум о стабилизации обстановки в сирийской провинции Идлиб. Президенты, естественно, обсудят ход реализации этого документа, включая необходимые меры по дальнейшей нейтрализации террористических группировок, все ещё действующих в этом регионе", - сказал Ю.Ушаков на брифинге в Москве.

Он отметил, что будут обсуждаться и планы США по частичному выводу американских войск из Сирии.

По словам Ю.Ушакова, лидеры также обсудят политико-дипломатические усилия, направление на помощь Сирии в скорейшем запуске конституционного комитета.

Он подчеркнул, что Россия и Турция несут особую ответственность за содействие урегулированию ситуации в Сирии, в том числе в качестве участников Астанинского процесса.

По словам Ю.Ушакова, в ходе переговоров будут затронуты и вопросы торгово-экономического сотрудничества между Россией и Турцией.

В частности, будет обсуждаться строительство газопровода "Турецкий поток".

"К концу года, это хорошо известно, планируется начать первые поставки газа по этому новому маршруту", - сказал Ю.Ушаков.

По его словам, лидеры обсудят и сооружение первой турецкой АЭС "Аккую". "Стороны намечают торжественно ввести станцию в эксплуатацию в 2023 году, когда будет отмечаться столетие турецкой республики", - сказал помощник российского президента.

"Следующий вопрос - реализация весьма громкого проекта, контракта на поставку турецким вооруженным силам новейшей российской зенитно-ракетной системы С-400 Триумф", - отметил он.

Со своей стороны пресс-служба Кремля, информируя о предстоящем 8 апреля рабочем визите Р.Т.Эрдогана, указывает, что по итогам визита будет подписан ряд двусторонних документов в различных областях.

"Президенты России и Турции проведут совместную встречу с ведущими представителями деловых кругов двух стран, а также примут участие в торжественной церемонии открытия "перекрестного" Года культуры и туризма России и Турции в Государственном академическом Большом театре России", - говорится в сообщении.