Госагентство по туризму Азербайджана откроет в 2019 году представительства в Иране и Франции

Государственное агентство по туризму (ГАТ) Азербайджана в 2019 году откроет представительства в Иране и Франции, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГАТ.
«В 2019 году ГАТ откроет четыре представительства за рубежом, в том числе в Иране, Франции, Великобритании и Южной Корее», - отметили в Госагентстве.
Таким образом, число представительств ГАТ достигнет 10.
В настоящее время представительства ГАТ действуют в Германии (Франкфурт), ОАЭ (Дубай), Саудовской Аравии (Эр-Рияд), Китае (Пекин), Индии (Мумбай) и России (Москва).
Р.Бабаев
Азербайджан хочет мирно решить карабахский конфликт, но продолжит наращивать военную мощь - Алиев
Президент Алиев сменил глав ИВ ряда регионов Азербайджана
Позиция Азербайджана по карабахскому урегулированию остается прежней - Алиев
Добыча нефти в Венесуэле падает ниже 600 тыс. б/с в периоды блэкаутов - СМИ
Нефть дешевеет в пятницу, но завершает в плюсе пятую неделю подряд
Денежная база в Азербайджане за I квартал 2019г сократилась на 6%
ГААД получит более 4 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
ГААД получит 8,5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 2,8 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Путин и Эрдоган обсудят 8 апреля реализацию меморандума по Идлибу и планы США по выводу войск из Сирии - Ушаков
Карлос Гон останется под арестом минимум до 14 апреля
Инициатива Туска о продлении на год срока Brexit направлена и на защиту интересов ЕС - источник
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»