Госагентство по туризму Азербайджана откроет в 2019 году представительства в Иране и Франции

Государственное агентство по туризму (ГАТ) Азербайджана в 2019 году откроет представительства в Иране и Франции, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГАТ.

«В 2019 году ГАТ откроет четыре представительства за рубежом, в том числе в Иране, Франции, Великобритании и Южной Корее», - отметили в Госагентстве.

Таким образом, число представительств ГАТ достигнет 10.

В настоящее время представительства ГАТ действуют в Германии (Франкфурт), ОАЭ (Дубай), Саудовской Аравии (Эр-Рияд), Китае (Пекин), Индии (Мумбай) и России (Москва).

Р.Бабаев