Российские туристы тратят за поездку в Турцию 45 тысяч рублей - СМИ

Российские туристы в 2018 году в среднем тратили за поездку в Турцию 607 евро (45 тыс. рублей) с человека, сообщает онлайн-газета Hurriyet Seyahat.

"Российские туристы - одни из самых расточительных, в 2018 году они в среднем потратили в Турции 607 евро на человека, средняя продолжительность поездки - 8,4 дня", - пишет издание.

Со ссылкой исследование Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), газета отмечает, что в прошлом году расходы россиян на заграничные поездки приблизились к 35 млрд долларов.

"Состоятельные россияне ездят за границу часто, живут в роскошных отелях и тратят много денег. Представители растущего среднего класса более осознанно выбирают жилье, предпочитают пляжный, городской и культурный туризм. Люди с низкими доходами отдыхают в Москве, Санкт-Петербурге или ездят в недорогие пляжные туры", - уточняет издание.

По данным газеты, средний возраст российского туриста в Турции - 38,3 года, время отпуска - 9-12 дней. Россияне отличаются любовью к дорогим товарам, не владеют иностранными языками, предпочитают останавливаться в отелях 4*.

"Россия на протяжении трех последних лет удерживает лидерство по количеству туристов, приезжающих в Турцию. В первом полугодии 2018 года турпоток вырос на 40% - Турцию посетило 2,3 млн российских туристов. Всего за год в страну приехало около 6 млн россиян", - пишет Hurriyet Seyahat.

По данным газеты, в Анталье рассчитывают, что в 2018 году смогут принять от 4 до 5 млн российских туристов. Общий иностранный турпоток на курорт, как ожидается, должен составить около 14 млн гостей.