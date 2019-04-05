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Регион 05.04.2019 17:43

Российские туристы тратят за поездку в Турцию 45 тысяч рублей - СМИ

Российские туристы в 2018 году в среднем тратили за поездку в Турцию 607 евро (45 тыс. рублей) с человека, сообщает онлайн-газета Hurriyet Seyahat.

"Российские туристы - одни из самых расточительных, в 2018 году они в среднем потратили в Турции 607 евро на человека, средняя продолжительность поездки - 8,4 дня", - пишет издание.

Со ссылкой исследование Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), газета отмечает, что в прошлом году расходы россиян на заграничные поездки приблизились к 35 млрд долларов.

"Состоятельные россияне ездят за границу часто, живут в роскошных отелях и тратят много денег. Представители растущего среднего класса более осознанно выбирают жилье, предпочитают пляжный, городской и культурный туризм. Люди с низкими доходами отдыхают в Москве, Санкт-Петербурге или ездят в недорогие пляжные туры", - уточняет издание.

По данным газеты, средний возраст российского туриста в Турции - 38,3 года, время отпуска - 9-12 дней. Россияне отличаются любовью к дорогим товарам, не владеют иностранными языками, предпочитают останавливаться в отелях 4*.

"Россия на протяжении трех последних лет удерживает лидерство по количеству туристов, приезжающих в Турцию. В первом полугодии 2018 года турпоток вырос на 40% - Турцию посетило 2,3 млн российских туристов. Всего за год в страну приехало около 6 млн россиян", - пишет Hurriyet Seyahat.

По данным газеты, в Анталье рассчитывают, что в 2018 году смогут принять от 4 до 5 млн российских туристов. Общий иностранный турпоток на курорт, как ожидается, должен составить около 14 млн гостей.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ТУРИСТЫ, ТРАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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