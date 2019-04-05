Азербайджан хочет мирно решить карабахский конфликт, но продолжит наращивать военную мощь - Алиев

Азербайджан нацелен на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, но продолжит наращивать военную мощь, заявил президент Ильхам Алиев.
«Мы пытаемся урегулировать конфликт политико-дипломатическим и мирным путем. Но наряду с этим мы наращиваем свою военную мощь. В этом направлении и впредь будут предприняты все необходимые шаги», - заявил И.Алиев в пятницу.
И.Алиев в пятницу принял участие в церемонии открытия нового жилищного комплекса для вынужденных переселенцев в бакинском поселке Кюрдяханы.
«Азербайджан ведет все необходимые работы в том направлении. Военный и экономический потенциал, естественно, укрепляют нашу страну. Мы и впредь будем продолжать нашу последовательную политику в этом направлении», - добавил он.
Он отметил, что апрельские боестолкновения с Арменией в зоне карабахского конфликта в 2016 году показали, что «Азербайджан способен восстановить свою территориальную целостность военным путем».
«Нашей основной целью является урегулирование конфликта», - сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что Азербайджан заново отстроит все разрушенные в ходе карабахской войны города, которые в настоящее время находятся под оккупацией. «После освобождения территорий мы заново построим города, придадим этим городам новую жизнь», - отметил И.Алиев.
Ф.Исазаде
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