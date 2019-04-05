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Карабахский конфликт 05.04.2019 16:04

Азербайджан хочет мирно решить карабахский конфликт, но продолжит наращивать военную мощь - Алиев

Азербайджан нацелен на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, но продолжит наращивать военную мощь, заявил президент Ильхам Алиев.

«Мы пытаемся урегулировать конфликт политико-дипломатическим и мирным путем. Но наряду с этим мы наращиваем свою военную мощь. В этом направлении и впредь будут предприняты все необходимые шаги», - заявил И.Алиев в пятницу.

И.Алиев в пятницу принял участие в церемонии открытия нового жилищного комплекса для вынужденных переселенцев в бакинском поселке Кюрдяханы.

«Азербайджан ведет все необходимые работы в том направлении. Военный и экономический потенциал, естественно, укрепляют нашу страну. Мы и впредь будем продолжать нашу последовательную политику в этом направлении», - добавил он.

Он отметил, что апрельские боестолкновения с Арменией в зоне карабахского конфликта в 2016 году показали, что «Азербайджан способен восстановить свою территориальную целостность военным путем».

«Нашей основной целью является урегулирование конфликта», - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан заново отстроит все разрушенные в ходе карабахской войны города, которые в настоящее время находятся под оккупацией. «После освобождения территорий мы заново построим города, придадим этим городам новую жизнь», - отметил И.Алиев.

Ф.Исазаде

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Тэги: КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]