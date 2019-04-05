Азербайджан отправляет экспортную миссию в Латвию

Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) организует 7-10 апреля экспортную миссию в Латвию, отмечается в сообщении Минэкономики.
"Экспортная миссия, в которую войдут 23 азербайджанские компании, будет направлена в Ригу. В рамках миссии азербайджанские предприниматели проведут встречи с латвийскими компаниями, обсудят вопросы экспорта продукции", - отмечается в сообщении.
В состав экспортной миссии включены компании, занимающиеся производством вина и прочих спиртных напитков, текстильной продукции, а также туризмом.
В 2018 году Азербайджан организовал 11 экспортных миссий в 10 стран мира.
В целом, до сих пор осуществлено 26 экспортных миссий по продвижению бренда «Made in Azerbaijan».
А.Мамедов
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