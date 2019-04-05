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ТЭК 05.04.2019 16:08

Имеющаяся редакция газовой директивы позволяет реализовать строительство "Северного потока 2" - Новак

Имеющаяся редакция газовой директивы ЕС позволяет реализовать строительство "Северного потока 2", заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Как сообщалось, в четверг Европейский парламент утвердил в Брюсселе согласованный с Советом ЕС проект директивы по газу. Как сообщалось, после голосования в Европарламенте эта директива должна быть одобрена Советом ЕС и вступит в силу через 20 дней после публикации в "Официальном журнале" Евросоюза.

Директива распространит правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в союз, в том числе на Nord Stream 2, который должен протянуться из России в Германию. Части идущих из третьих стран трубопроводов, проложенные по территории ЕС, включая территориальные воды, должны будут соответствовать требованиям, которые применяются к внутренним трубопроводам ЕС.

Среди главных требований - разделение компаний-поставщиков газа и компаний, транспортирующих его, доступ к трубе других операторов, прозрачное регулирование тарифов за прокачку. Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома" , а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии, записано в директиве.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]