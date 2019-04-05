Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9086 RUR   0.026 GBR   2.2262 TRY   0.3025

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.10 -0.36 Brent 69.40 0.09

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 05.04.2019 18:02

В Канаде ожидают попыток иностранного вмешательства в выборы - глава МИД

В Оттаве считают высокой вероятность попыток иностранного вмешательства в канадские парламентские выборы, заявила в пятницу глава МИД Канады Христя Фриланд.

"Мы полагаем, что вероятность вмешательства - очень высокая", - сказала она на пресс-конференции во Франции, отвечая на вопрос о том, возможно ли российское вмешательство в выборы. При этом Х.Фриланд отметила, что речь может идти далеко не только о России. "Возможно, уже есть попытки иностранных государств нанести вред нашей демократии", - добавила она.

Глава МИД Канады пояснила, что власти ее страны принимают меры, чтобы защититься от подобного иностранного вмешательства.

Парламентские выборы в Канаде запланированы на осень 2019 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАНАДА, ВЫБОРЫ, РОССИЯ, ВМЕШАТЕЛЬСТВО


Похожие новости


Канадский премьер намерен участвовать в парламентских выборах в 2019 году

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]