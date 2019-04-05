В Канаде ожидают попыток иностранного вмешательства в выборы - глава МИД

В Оттаве считают высокой вероятность попыток иностранного вмешательства в канадские парламентские выборы, заявила в пятницу глава МИД Канады Христя Фриланд.
"Мы полагаем, что вероятность вмешательства - очень высокая", - сказала она на пресс-конференции во Франции, отвечая на вопрос о том, возможно ли российское вмешательство в выборы. При этом Х.Фриланд отметила, что речь может идти далеко не только о России. "Возможно, уже есть попытки иностранных государств нанести вред нашей демократии", - добавила она.
Глава МИД Канады пояснила, что власти ее страны принимают меры, чтобы защититься от подобного иностранного вмешательства.
Парламентские выборы в Канаде запланированы на осень 2019 года.
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