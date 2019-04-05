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СНГ 05.04.2019 18:14

В Эстонии согласовали эстонско-российский проект по реконструкции приграничной инфраструктуры на территории двух стран - СМИ

Руководство эстонской приграничной волости Сетомаа (Setomaa) и координатор эстонско-российского приграничного сотрудничества с эстонской стороны подписали проект поддержки SME Access, согласно которому будут совместно реконструированы 20 км приграничных автомобильных дорог, парковки, построены легкие дороги и торговые площади, сообщила в пятницу газета Postimees.

Так, на территории Эстонии будет положено черное покрытие на отрезке шоссе Вярска-Саатсе (Varska-Saatse) до погранпункта Саатсе. В волости Сетомаа будут проложены три дороги с легким покрытием и реконструированы три парковки.

На российской стороне будет завершен первый этап реконструкции шоссе Гверстонь-Крупп-Кулье (Gverston-Krupp-Kulje) в Печорском районе. В городе Печоры будет построена торговая площадь, на торговой площади в эстонском Вярска будут установлены торговые места, где более чем 30 предпринимателей и местных крестьян из Эстонии и из России смогут использовать в своей предпринимательской деятельности как места для торговли, так и новые подъездные дороги.

С эстонской стороны, кроме волости Сетомаа, участвует также министерство шоссейных дорог. С российской координирует проект комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области, а также участвует администрация Печорского района и комитет транспорта и дорожной сети Псковской области.

Стоимость проекта составляет 5,05 млн евро, из которых 80% или 4,04 млн евро финансируется из средств программы эстонско-российского трансграничного сотрудничества.

Целью этой программы на 2014-2020 годы является развитие приграничного сотрудничества между Эстонией и Россией, содействие развитию социально-экономическому развитию по обе стороны границы.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, РОССИЯ, ПРИГРАНИЧЬЕ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]