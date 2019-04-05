Сальвини и Ле Пен провели переговоры в Париже

Вице-премьер Италии и лидер партии "Лига Севера" Маттео Сальвини встретился в пятницу в Париже с лидером французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в преддверие выборов в Европарламент, сообщают европейские СМИ.

В ходе переговоров руководители двух партий, которые являются союзниками на европейском уровне, обсудили политическую ситуацию и предстоящие выборы в Европарламент.

По данным источников агентства АНСА, встреча прошла в теплой атмосфере.

М.Ле Пен разметила в своем аккаунте в "Твиттере" фотографию с М.Сальвини после переговоров и написала: "Готовы одержать победу вместе с Маттео Сальвини на европейских выборах 26 мая".

Согласно последним опросам, "Лига Севера" и "Национальное объединение" могут добиться успеха на грядущих выборах.

Выборы в Европарламент пройдут с 23 по 26 мая 2019 года.