Сальвини и Ле Пен провели переговоры в Париже

Вице-премьер Италии и лидер партии "Лига Севера" Маттео Сальвини встретился в пятницу в Париже с лидером французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в преддверие выборов в Европарламент, сообщают европейские СМИ.
В ходе переговоров руководители двух партий, которые являются союзниками на европейском уровне, обсудили политическую ситуацию и предстоящие выборы в Европарламент.
По данным источников агентства АНСА, встреча прошла в теплой атмосфере.
М.Ле Пен разметила в своем аккаунте в "Твиттере" фотографию с М.Сальвини после переговоров и написала: "Готовы одержать победу вместе с Маттео Сальвини на европейских выборах 26 мая".
Согласно последним опросам, "Лига Севера" и "Национальное объединение" могут добиться успеха на грядущих выборах.
Выборы в Европарламент пройдут с 23 по 26 мая 2019 года.
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