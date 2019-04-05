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Дальнее зарубежье 05.04.2019 18:34

Сальвини и Ле Пен провели переговоры в Париже

Вице-премьер Италии и лидер партии "Лига Севера" Маттео Сальвини встретился в пятницу в Париже с лидером французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в преддверие выборов в Европарламент, сообщают европейские СМИ.

В ходе переговоров руководители двух партий, которые являются союзниками на европейском уровне, обсудили политическую ситуацию и предстоящие выборы в Европарламент.

По данным источников агентства АНСА, встреча прошла в теплой атмосфере.

М.Ле Пен разметила в своем аккаунте в "Твиттере" фотографию с М.Сальвини после переговоров и написала: "Готовы одержать победу вместе с Маттео Сальвини на европейских выборах 26 мая".

Согласно последним опросам, "Лига Севера" и "Национальное объединение" могут добиться успеха на грядущих выборах.

Выборы в Европарламент пройдут с 23 по 26 мая 2019 года.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ, ПАРТИИ, ЛИДЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]