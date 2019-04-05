Странам G7 нужна стратегия по сдерживанию попыток вмешательства в выборы - глава МИД Великобритании

Главы МИД страны G7 обсудят в пятницу на встрече в Динаре (Франция) вопрос о стратегии по сдерживанию иностранных попыток вмешательств в выборы, заявил в пятницу министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

"В настоящее время мы (западные страны - ИФ) не пытаемся свести на нет попытки вмешательства. И во время наших дискуссий (на встрече глав МИД G7 - ИФ) сегодня во второй половине дня мы обсудим вопрос об эффективной стратегии сдерживания", - сказал он на пресс-конференции во Франции.

Дж.Хант подчеркнул, что речь должна идти о мерах, "при которых последствия, с которыми страна столкнется в случае ее вмешательства в выборы, будут слишком серьезными для нее".

Министр сказал, что у России и других стран есть "действующая, продуманная стратегия по вмешательству во внутренние дела общества в западных странах".