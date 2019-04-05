Нефть дешевеет в пятницу, но завершает в плюсе пятую неделю подряд

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют умеренное снижение в ходе торгов в пятницу, однако завершают ростом пятую неделю подряд - последний раз столь долгий период повышения на нефтяном рынке наблюдался осенью 2017 года.

Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:08 подешевели на $0,24 (0,35%) - до $69,16 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,1 (0,16%) - до $62,1 за баррель.

С начала недели Brent подорожала на 1,2%, WTI - на 3,2%.

На этой неделе стало известно, что страны ОПЕК продолжили сокращение добычи в марте, уже четвертый месяц подряд. Это повышает вероятность того, что на рынке установится баланс спроса и предложения, и что излишек запасов топлива в мире сократится.

Особенно остро проблема нефтедобычи стоит в Венесуэле, где в марте добыча сократилась до 890 тыс. баррелей в сутки с 1,23 млн б/с в январе из-за перебоев с электроснабжением добывающих установок.

Также в пятницу стало известно, что отряды ливийской национальной армии под командованием маршала Халифа Хафтара заняли подступы к Триполи в 27 км западнее столицы. Сложившаяся в стране ситуация с двоевластием уже не раз становилась причиной сокращения поставок нефти.

"Перебои с поставками из Ливии - последнее, что сейчас нужно рынку", - отметил аналитик Commerzbank AG Карстен Фритш.

Дополнительным позитивным фактором стали заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон и Пекин рассчитывают завершить переговоры и заключить новое торговое соглашение в течение следующих четырех недель.

Изначально участники переговоров планировали финализировать сделку на этой неделе, в ходе визита в Вашингтон китайской делегации во главе с вице-премьером Китая Лю Хэ, и объявить о дате предстоящего саммита с председателем КНР Си Цзиньпином, проведя встречу лидеров до конца апреля. Однако ряд спорных вопросов в ходе переговоров не были сняты.