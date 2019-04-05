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Регион 05.04.2019 19:02

Армения одобрила временное соглашение ЕАЭС с Ираном о ЗСТ

Президент Армении Армен Саркисян в пятницу подписал закон о ратификации временного соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном, сообщает президентская пресс-служба.

Ранее документ ратифицировал парламент Армении. Правительство Армении одобрило законопроект о ратификации соглашения 20 декабря 2018 года.

В декабре министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан подтвердил на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным намерение своей страны обеспечить скорейшее вступление в силу соглашения Ирана с ЕАЭС о зоне свободной торговли.

Страны ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о создании зоны свободной торговли в ходе Астанинского экономического форума 17 мая 2018 года.

В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕАЭС, ИРАН, ЗСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]