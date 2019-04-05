Армения одобрила временное соглашение ЕАЭС с Ираном о ЗСТ

Президент Армении Армен Саркисян в пятницу подписал закон о ратификации временного соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном, сообщает президентская пресс-служба.

Ранее документ ратифицировал парламент Армении. Правительство Армении одобрило законопроект о ратификации соглашения 20 декабря 2018 года.

В декабре министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан подтвердил на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным намерение своей страны обеспечить скорейшее вступление в силу соглашения Ирана с ЕАЭС о зоне свободной торговли.

Страны ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о создании зоны свободной торговли в ходе Астанинского экономического форума 17 мая 2018 года.

В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.