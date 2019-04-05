Жители Франции в субботу вновь намерены выйти на улицы городов в разных частях страны, чтобы выразить недовольство политикой правительства.
В Париже запланированы две акции протестов, одна из которых называется: "За налоговую, социальную и экологическую справедливость".
Демонстрации, как ожидается, также пройдут и в Руане, Нанте, Лилле, Бордо и других французских городах.
Однако местные СМИ отмечают, что активность движения "желтых жилетов", которые считаются организаторами этих протестов, идет на спад. Согласно данным МВД Франции, в прошлую субботу в акции приняли участие 33,7 тыс. человек, а еще неделей ранее - 40,5 тыс.
Первые масштабные акции протеста против повышения цен на топливо начали проходить во Франции в середине ноября 2018 года. Акции организовывались движением "желтых жилетов", основную часть которого составляли недовольные автомобилисты. Выбор такого названия связан с тем, что протестующие надевали светоотражающие жилеты желтого цвета, которые хранятся в машинах у всех водителей.
Основной целью акций было выражение протеста против планов по повышению налога на бензин, однако со временем перечень претензий протестующих значительно расширился.
Движение не связано с какой бы то ни было политической партией, не координируется с профсоюзами. У него нет четкой иерархии: многие указания демонстранты получают от единомышленников через соцсети.
Пик протестного движения во Франции пришелся на 1 декабря прошлого года, когда сотни тысяч человек приняли участие в демонстрациях. В Париже были зафиксированы масштабные беспорядки.
После серии этих погромов власти страны пошли на уступки. Э.Макрон объявил о решении не повышать налог на горючее. Кроме того, он сообщил о ряде социально-экономических мер, направленных на самые незащищенные слои населения. В частности, было решено повысить на 100 евро ежемесячный минимальный размер оплаты труда.
"Желтые жилеты" в большинстве своем остались недовольны этими мерами и продолжили по субботам выходить на улицы в знак протеста, однако акции были уже менее массовыми.
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