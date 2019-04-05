ЕС призывает к деэскалации в Ливии

Евросоюз очень тревожит военная эскалация в Ливии, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.
"Мы очень обеспокоены военным развитием событий в Ливии, этой риторикой, эскалацией, которые рискуют вылиться в конфронтацию, способную выйти из-под контроля", - сказала пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.
"Мы призываем все стороны приступить к деэскалации, избегать любых провокаций. Мы не перестаем повторять, что не может быть военного решения для ливийского кризиса", - продолжила М.Коцьянчич.
По ее словам, нынешняя ситуация требует от политических руководителей действовать "ответственным образом, ставя на первое место интересы страны".
М.Коцьянчич напомнила, что высокий представитель ЕС по иностранным делам Ф.Могерини участвовала 30 марта в Тунисе в четырехстороннем совещании по Ливии, в котором принимали участие генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт, высокий представитель ЕС по иностранным делам Ф.Могерини, генсек ООН Антониу Гутерриш и председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи.
На Совете ЕС в Люксембурге 8 апреля глава европейской дипломатии проинформирует об итогах этой встречи министров иностранных дел стран Евросоюза.
Пресс-секретарь отметила, что считает важным в этом контексте подчеркнуть поддержку Евросоюзом усилий спецпредставителя ООН по Ливии Гасана Саламе.
Вечером 4 апреля командующий ливийской национальной армией Х.Хафтар объявил о начале наступления ливийской национальной армии на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.
Сторонники Х.Хафтара без крупных стычек недавно взяли под контроль город Гарьян, расположенный менее чем в 100 км от Триполи.
В свою очередь премьер-министр Ливии Файез Сарадж объявил мобилизацию правительственных сил для того, чтобы остановить продвижение армии Х.Хафтара.
В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.
"Восточные" власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Х.Хафтаром.
Неурегулированные конфликты на территории СНГ препятствуют региональному сотрудничеству – Мамедъяров
Глава Генштаба Азербайджана обсудит в Саудовской Аравии вопросы военного сотрудничества
Мамедъяров и Лавров отмечают многовекторность сотрудничества Азербайджана и РФ
Societe Generale планирует сокращение 700 рабочих мест в Париже - СМИ
Зарубежнефть и Узбекнефтегаз подписали соглашение об условиях разработки трех месторождений в Узбекистане
Трамп призвал ФРС снизить ставку, перейти к количественному смягчению
Президент Алиев выделил 6 млн манатов на создание в Баку двух новых центров ASAN Xidmet
Госагентство по туризму Азербайджана откроет в 2019 году представительства в Иране и Франции
В Баку начала действовать единая туристическая карта Bakucard
ГААД получит более 4 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
ГААД получит 8,5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 2,8 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»