ЕС призывает к деэскалации в Ливии

Евросоюз очень тревожит военная эскалация в Ливии, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Мы очень обеспокоены военным развитием событий в Ливии, этой риторикой, эскалацией, которые рискуют вылиться в конфронтацию, способную выйти из-под контроля", - сказала пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

"Мы призываем все стороны приступить к деэскалации, избегать любых провокаций. Мы не перестаем повторять, что не может быть военного решения для ливийского кризиса", - продолжила М.Коцьянчич.

По ее словам, нынешняя ситуация требует от политических руководителей действовать "ответственным образом, ставя на первое место интересы страны".

М.Коцьянчич напомнила, что высокий представитель ЕС по иностранным делам Ф.Могерини участвовала 30 марта в Тунисе в четырехстороннем совещании по Ливии, в котором принимали участие генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт, высокий представитель ЕС по иностранным делам Ф.Могерини, генсек ООН Антониу Гутерриш и председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи.

На Совете ЕС в Люксембурге 8 апреля глава европейской дипломатии проинформирует об итогах этой встречи министров иностранных дел стран Евросоюза.

Пресс-секретарь отметила, что считает важным в этом контексте подчеркнуть поддержку Евросоюзом усилий спецпредставителя ООН по Ливии Гасана Саламе.

Вечером 4 апреля командующий ливийской национальной армией Х.Хафтар объявил о начале наступления ливийской национальной армии на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.

Сторонники Х.Хафтара без крупных стычек недавно взяли под контроль город Гарьян, расположенный менее чем в 100 км от Триполи.

В свою очередь премьер-министр Ливии Файез Сарадж объявил мобилизацию правительственных сил для того, чтобы остановить продвижение армии Х.Хафтара.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.

"Восточные" власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Х.Хафтаром.