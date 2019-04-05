Пресс-релиз

18 апреля в Российском информационно-культурном центре в Баку в

рамках проекта «Беседы об искусстве» состоится лекция на тему «Жизнь и

творчество народного архитектора СССР Вадима Ефимовича Масляева».

Начало – в 14:00 часов.

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов



