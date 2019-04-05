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Бизнес и законодательство 05.04.2019 17:02

Материальную помощь на 570 тыс. манатов получили 57 предпринимателей, пострадавших от пожара в ТЦ Diglas - Мустафаев

Министерство экономики начало выплату материальной помощи предпринимателям, пострадавшим от пожара в Торговом центре «Diglas».

«Сегодня банковские карты получили 57 предпринимателей, которые получат материальную помощь на общую сумму 570 тыс. манатов», сказал министр экономики Шахин Мустафаев журналистам в пятницу.

По его словам, в четверг поступило 93 обращения от предпринимателей на получение материальной помощи, в пятницу - 90.

«В целом, завершить выдачу материальной помощи планируется на следующей неделе», - отметил он.

Министр добавил, что 6 апреля начнется инвентаризация товаров, уцелевших во время пожара в ТЦ.

Ш.Мустафаев также сообщил, что порядка 100 предпринимателей уже обратились за получением льготных кредитов по линии Фонда развития предпринимательства.

Как сообщалось ранее, предприниматели, которые имели в ТЦ магазин, а также арендовали складские помещения, получат материальную помощь в размере 10 тыс. манатов.

Предприниматели, которые имели торговые полки и арендовали торговые помещения, получат финансовую помощь в размере 2 тыс. манатов.

Пожар в ТЦ "Diqlas" произошел утром 26 марта.

Президент Ильхам Алиев 29 марта подписал распоряжение о выделении из госбюджета 3 млн манатов для выплаты первоначальной компенсации пострадавшим. Минфин уже перечислил эти средства на счет Минэкономики.

По данным Минэкономики в результате пожара пострадали 441 предприниматель.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНЭКОНОМИКИ, ТЦ, МАТПОМОЩЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]