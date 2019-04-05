Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9086 RUR   0.026 GBR   2.2262 TRY   0.3025

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.10 -0.36 Brent 69.40 0.09

Погода в Баку

  ночь день

Регион 05.04.2019 17:03

Предложение РФ по С-400 - лучше, чем предложение США по Рatriot - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган счел предложение РФ по комплексам С-400 лучшим, чем предложение США по системам Patriot, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

Так, по данным агентства, Р.Эрдоган, комментируя призыв Вашингтона отказаться от покупки С-400, назвал предложение России более выгодным.

"Тема контракта по С-400 закрыта. Анкара продолжает перечислять оплату за российские комплексы", - отметил Р.Эрдоган.

Турецкий президент отметил, что на данном этапе Анкара не заинтересована в покупке Patriot.

Ранее на этой неделе стало известно, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от Анкары отказаться от покупки российских С-400.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявил, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

Как сообщал "Интерфакс", Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.

Турция нацелена получить от России С-400, несмотря на давление США, заявили на днях в российской госкорпорации "Ростех".

"Мы все видим, что на Турцию оказывается беспрецедентное давление со стороны США, но, насколько мне известно, президент Эрдоган занимает очень прямую и последовательную позицию на реализацию всех положений контракта", - заявил "Интерфаксу" 28 марта директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов.

19 февраля В.Кладов сказал агентству, что подготовка турецких специалистов для эксплуатации С-400 начнется в России весной.

18 февраля глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что контракт на поставку Турции систем С-400 будет полностью выполнен в 2019 году.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, С/400, PATRIOT


Похожие новости


Путин и Эрдоган 8 апреля проведут переговоры в Москве Путин и Эрдоган обсудят 8 апреля реализацию меморандума по Идлибу и планы США по выводу войск из Сирии - Ушаков Поставка С-400 Турции - решенный вопрос - Чавушоглу Россия и Турция удовлетворены развитием ВТС, в том числе исполнением контракта по С-400 - Лавров Главы МИД РФ и Турции договорились ускорить формирование сирийского конституционного комитета Минсельхоз предлагает в три раза - до 150 тыс. т - увеличить квоту на ввоз томатов из Турции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]