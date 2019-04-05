Предложение РФ по С-400 - лучше, чем предложение США по Рatriot - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган счел предложение РФ по комплексам С-400 лучшим, чем предложение США по системам Patriot, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".
Так, по данным агентства, Р.Эрдоган, комментируя призыв Вашингтона отказаться от покупки С-400, назвал предложение России более выгодным.
"Тема контракта по С-400 закрыта. Анкара продолжает перечислять оплату за российские комплексы", - отметил Р.Эрдоган.
Турецкий президент отметил, что на данном этапе Анкара не заинтересована в покупке Patriot.
Ранее на этой неделе стало известно, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от Анкары отказаться от покупки российских С-400.
Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявил, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.
Как сообщал "Интерфакс", Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.
Турция нацелена получить от России С-400, несмотря на давление США, заявили на днях в российской госкорпорации "Ростех".
"Мы все видим, что на Турцию оказывается беспрецедентное давление со стороны США, но, насколько мне известно, президент Эрдоган занимает очень прямую и последовательную позицию на реализацию всех положений контракта", - заявил "Интерфаксу" 28 марта директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов.
19 февраля В.Кладов сказал агентству, что подготовка турецких специалистов для эксплуатации С-400 начнется в России весной.
18 февраля глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что контракт на поставку Турции систем С-400 будет полностью выполнен в 2019 году.
ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
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