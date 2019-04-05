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СНГ 05.04.2019 20:05

Путин отправится с визитом в Италию в июле - Ушаков

Президент РФ Владимир Путин отправится с визитом в Италию в середине лета, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Дата определена, это будет летом", - сказал Ю.Ушаков журналистам в пятницу.

По его словам, конкретные числа, как правило, озвучиваются "с кооперацией" со второй стороной визита.

Ю.Ушакову задали вопрос, можно ли озвучить месяц, когда В.Путин отправится в Италию.

"Месяц - можно: в середине лета", - сказал помощник президента РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ИТАЛИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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