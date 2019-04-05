Путин отправится с визитом в Италию в июле - Ушаков

Президент РФ Владимир Путин отправится с визитом в Италию в середине лета, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Дата определена, это будет летом", - сказал Ю.Ушаков журналистам в пятницу.

По его словам, конкретные числа, как правило, озвучиваются "с кооперацией" со второй стороной визита.

Ю.Ушакову задали вопрос, можно ли озвучить месяц, когда В.Путин отправится в Италию.

"Месяц - можно: в середине лета", - сказал помощник президента РФ.