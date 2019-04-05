Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9086 RUR   0.026 GBR   2.2262 TRY   0.3025

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.10 -0.36 Brent 69.40 0.09

Погода в Баку

  ночь день

Социум 05.04.2019 17:11

Президент Алиев выделил 6 млн манатов на создание в Баку двух новых центров ASAN Xidmet

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил 6 млн манатов на проектирование и строительство в Баку двух новых центров «ASAN Xidmet».

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2019 год.

Ранее со ссылкой на президента Алиева сообщалось, что в 2019 году будет открыто пять центров ASAN Xidmet. Таким образом, количество центров ASAN Xidmet в регионах страны достигнет 15, а с учетом действующих в Баку пяти центров, граждан Азербайджана будут обслуживать всего 20 центров.

Н.Аббасов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ASAN, ЦЕНТРЫ, СОЗДАНИЕ


Похожие новости


В Азербайджане в 2019г откроется пять центров ASAN Xidmet - Алиев Президент Алиев распорядился выделить 2 млн манатов на пилотный проект по созданию центров "услуги ASAN"

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]