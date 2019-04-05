Президент Алиев выделил 6 млн манатов на создание в Баку двух новых центров ASAN Xidmet

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил 6 млн манатов на проектирование и строительство в Баку двух новых центров «ASAN Xidmet».

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2019 год.

Ранее со ссылкой на президента Алиева сообщалось, что в 2019 году будет открыто пять центров ASAN Xidmet. Таким образом, количество центров ASAN Xidmet в регионах страны достигнет 15, а с учетом действующих в Баку пяти центров, граждан Азербайджана будут обслуживать всего 20 центров.

Н.Аббасов