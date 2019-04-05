Участники протестов в Алжире требуют отстранения от власти всех союзников Бутефлики

В столице Алжира в пятницу проходят первые после отставки президента страны Абдельазиза Бутефлики масгтабные антиправительственные протесты, в которых принимают участие тысячи человек, сообщают французские СМИ.
Участники демонстраций требуют отставки соратников А.Бутефлики, в том числе премьер-министра Нуреддина Бедуи, а также председателя верхней палаты парламента - Совета Нации - Абделькадера Бенсалаха, который теперь должен стать исполняющим обязанности президента страны.
Протестующие скандируют: "Люди хотят, чтобы они все ушли!", а также размахивают флагами Алжира. По сообщениям западных СМИ, манифестации проходят мирно.
2 марта А.Бутелфика объявил, что уходит со своего поста. На следующий день члены конституционного совета Алжира официально утвердили его отставку.
Согласно конституции Алжира, теперь временным лидером страны станет председатель верхней палаты парламента - Совета Нации, этот пост в настоящее время занимает Абделькадер Бенсалах, который является союзником А.Бутефлики.
Указывается, что председатель Совета Нации будет исполнять обязанности президента страны в течение срока, не превышающего 90 дней. За это время должны быть проведены выборы.
А.Бутефлика занимал пост главы государства с 1999 года, он страдает от серьезных проблем со здоровьем. В 2013 году он перенес инсульт. Решение об уходе с поста главы государства он принял на фоне массовых акций протеста
Неурегулированные конфликты на территории СНГ препятствуют региональному сотрудничеству – Мамедъяров
Глава Генштаба Азербайджана обсудит в Саудовской Аравии вопросы военного сотрудничества
Мамедъяров и Лавров отмечают многовекторность сотрудничества Азербайджана и РФ
Societe Generale планирует сокращение 700 рабочих мест в Париже - СМИ
Зарубежнефть и Узбекнефтегаз подписали соглашение об условиях разработки трех месторождений в Узбекистане
Трамп призвал ФРС снизить ставку, перейти к количественному смягчению
Президент Алиев выделил 6 млн манатов на создание в Баку двух новых центров ASAN Xidmet
Госагентство по туризму Азербайджана откроет в 2019 году представительства в Иране и Франции
В Баку начала действовать единая туристическая карта Bakucard
ГААД получит более 4 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
ГААД получит 8,5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 2,8 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»