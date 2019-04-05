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Дальнее зарубежье 05.04.2019 17:18

Участники протестов в Алжире требуют отстранения от власти всех союзников Бутефлики

В столице Алжира в пятницу проходят первые после отставки президента страны Абдельазиза Бутефлики масгтабные антиправительственные протесты, в которых принимают участие тысячи человек, сообщают французские СМИ.

Участники демонстраций требуют отставки соратников А.Бутефлики, в том числе премьер-министра Нуреддина Бедуи, а также председателя верхней палаты парламента - Совета Нации - Абделькадера Бенсалаха, который теперь должен стать исполняющим обязанности президента страны.

Протестующие скандируют: "Люди хотят, чтобы они все ушли!", а также размахивают флагами Алжира. По сообщениям западных СМИ, манифестации проходят мирно.

2 марта А.Бутелфика объявил, что уходит со своего поста. На следующий день члены конституционного совета Алжира официально утвердили его отставку.

Согласно конституции Алжира, теперь временным лидером страны станет председатель верхней палаты парламента - Совета Нации, этот пост в настоящее время занимает Абделькадер Бенсалах, который является союзником А.Бутефлики.

Указывается, что председатель Совета Нации будет исполнять обязанности президента страны в течение срока, не превышающего 90 дней. За это время должны быть проведены выборы.

А.Бутефлика занимал пост главы государства с 1999 года, он страдает от серьезных проблем со здоровьем. В 2013 году он перенес инсульт. Решение об уходе с поста главы государства он принял на фоне массовых акций протеста

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Тэги: АЛЖИР, ПРОТЕСТЫ, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]