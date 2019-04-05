Азербайджан может внедрить двухмесячную пошлину на экспорт лука, картофеля и капусты – глава Минэкономики

Азербайджан может применить временную экспортную пошлину на ряд сельскохозяйственных товаров с целью снизить цены на данную продукцию, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.
«В последнее время наблюдается рост цен на лук, а также на картофель и капусту. Мы изучаем причины этого и можем сказать, что рост цен не носит искусственного характера. Мы планируем на два месяца применить экспортную пошлину на эти товары, чтобы снизить цены на эти товары", - сказал Ш.Мустафаев журналистам в пятницу.
По его словам, с целью обеспечения снижения цен на лук, правительство Азербайджана также планирует отменить импортную таможенную пошлину, которая составляет $0,6 за кг.
Как сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» информированный источник в правительстве, экспортная пошлина на лук, картофель и капусту может составить около $1 за кг.
В Азербайджане в последнее время наблюдается подорожание в 3 раза розничных цен на лук.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»