Азербайджан может внедрить двухмесячную пошлину на экспорт лука, картофеля и капусты – глава Минэкономики

Азербайджан может применить временную экспортную пошлину на ряд сельскохозяйственных товаров с целью снизить цены на данную продукцию, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

«В последнее время наблюдается рост цен на лук, а также на картофель и капусту. Мы изучаем причины этого и можем сказать, что рост цен не носит искусственного характера. Мы планируем на два месяца применить экспортную пошлину на эти товары, чтобы снизить цены на эти товары", - сказал Ш.Мустафаев журналистам в пятницу.

По его словам, с целью обеспечения снижения цен на лук, правительство Азербайджана также планирует отменить импортную таможенную пошлину, которая составляет $0,6 за кг.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» информированный источник в правительстве, экспортная пошлина на лук, картофель и капусту может составить около $1 за кг.

В Азербайджане в последнее время наблюдается подорожание в 3 раза розничных цен на лук.

Б.Рустамбеков