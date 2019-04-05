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ТЭК 05.04.2019 17:40

Tokyo Gas купила у Shell СПГ c уникальной привязкой цены к углю

Японский импортер СПГ с 50-летнимм стажем Tokyo Gas Co., Ltd. договорился с Shell Eastern Trading (Pte) Ltd. о поставках СПГ с применением инновационной формулы цены - с привязкой к котировкам угля, сообщает Tokyo Gas.

Газ будет поставляться не с конкретного месторождения, а из глобального торгового портфеля СПГ Royal Dutch Shell.

Годовой объем поставок - 0,5 млн тонн, срок - с апреля 2020 по март 2030 года. Условия поставки - DES (Delivered Ex-Ship).

Ранее на этой неделе Shell заключил другую неординарную сделку - закупив СПГ у американской NextDecade с ценовой привязкой к стоимости нефти Brent.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЯПОНИЯ, СПГ, КОНТРАКТ, ЦЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]