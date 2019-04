Tokyo Gas купила у Shell СПГ c уникальной привязкой цены к углю

Японский импортер СПГ с 50-летнимм стажем Tokyo Gas Co., Ltd. договорился с Shell Eastern Trading (Pte) Ltd. о поставках СПГ с применением инновационной формулы цены - с привязкой к котировкам угля, сообщает Tokyo Gas.

Газ будет поставляться не с конкретного месторождения, а из глобального торгового портфеля СПГ Royal Dutch Shell.

Годовой объем поставок - 0,5 млн тонн, срок - с апреля 2020 по март 2030 года. Условия поставки - DES (Delivered Ex-Ship).

Ранее на этой неделе Shell заключил другую неординарную сделку - закупив СПГ у американской NextDecade с ценовой привязкой к стоимости нефти Brent.