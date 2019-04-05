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Внешняя политика 05.04.2019 17:40

Мамедъяров и Лавров отмечают многовекторность сотрудничества Азербайджана и РФ

Главы МИД Азербайджана и России Эльмар Мамедъяров и Сергей Лавров в пятницу в Москве обсудили двустороннюю повестку сотрудничества.

«В ходе встречи Э.Мамедъяров и С.Лавров выразили удовлетворение высоким уровнем политического диалога и многовекторного сотрудничества между Азербайджаном и Россией»,- сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Собеседники рассмотрели вопросы, вызывающие взаимный интерес.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РФ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]