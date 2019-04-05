Мамедъяров и Лавров отмечают многовекторность сотрудничества Азербайджана и РФ

Главы МИД Азербайджана и России Эльмар Мамедъяров и Сергей Лавров в пятницу в Москве обсудили двустороннюю повестку сотрудничества.

«В ходе встречи Э.Мамедъяров и С.Лавров выразили удовлетворение высоким уровнем политического диалога и многовекторного сотрудничества между Азербайджаном и Россией»,- сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Собеседники рассмотрели вопросы, вызывающие взаимный интерес.

Ф.Исазаде