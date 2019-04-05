Пресс-релиз

24 апреля в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в городе Баку «Беседы об искусстве» в школе № 27 города Баку состоится лекция на тему «Крестьянский быт в творчестве великого русского живописца Григория Григорьевича Мясоедова», приуроченная к 185-летию со дня рождения художника.

Начало – в 09:00 часов.

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов



