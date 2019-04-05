Перед рассмотрением просьбы Мэй о продлении Brexit Лондону предстоит еще решить много вопросов - Маас

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в пятницу предупредил, что просьба британского премьер-министра Терезы Мэй о продлении Brexit до 30 июня требует решения множества вопросов в британском правительстве.
"В настоящий момент наблюдается сложная ситуация. Я думаю, что Лондону все еще необходимо решить много вопросов (по Brexit - ИФ)", - сказал Х.Маас журналистам в преддверие встречи глав МИД стран G7 во французском городе Динар.
"Думаю, теперь всем ясно, что в Лондоне должны быть созданы условия для положительного будущего (после Brexit - ИФ)", - подчеркнул германский министр.
Ранее в пятницу премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила послание председателю Европейского совета Дональду Туску, в котором она попросила о продлении сроков Brexit до 30 июня.
Незадолго до этого СМИ сообщили, что сам Д.Туск планирует предложить странам ЕС план "гибкого" Brexit. Согласно этому плану, дата Brexit переносится на год, но Великобритания может выйти из ЕС и раньше, если британский парламент сможет согласовать сделку с Брюсселем.
Первоначально Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта, однако затем ЕС согласился отодвинуть сроки Brexit до 12 апреля. Решение о дальнейших шагах в связи с Brexit ожидается на внеочередном саммите ЕС, который пройдет 10 апреля.
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