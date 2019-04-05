Стоимость проезда в бизнес-классе на поезд Баку-Гянджа с 8 апреля снизится на 50% - АЖД

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) с 8 апреля 2019 года снижает стоимость проезда в бизнес-классе скоростного пассажирского поезда Баку-Гянджа на 50% - до 25 манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.
«С 8 апреля стоимость билетов для вагонов бизнес-класса в скоростном пассажирском поезда Баку-Гянджа-Баку будет снижена с 50 до 25 манатов. Стоимость поезда в вагонах класса «стандарт» и первого класса остается неизменной», - отметили в АЖД.
Cтоимость проезда в классе «стандарт» составляет 10 манатов, в вагонах первого класса 100 манатов.
ЗАО «Азербайджанские железные дороги» с 30 декабря 2018 года запустили скоростной поезд Баку-Гянджа. Состав из 4 вагонов включает в общей сложности 367 мест - 9 мест для первого класса, 62- для бизнес-класса и 296 стандартных.
Скорость электропоездов в направлении Баку-Гянджа составляет 100-140 км/ч.
Н.Аббасова
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