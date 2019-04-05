Глава Генштаба Азербайджана обсудит в Саудовской Аравии вопросы военного сотрудничества

Первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник генштаба вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков 6 апреля отправится с официальным визитом в Саудовскую Аравию.
"Визит Н.Садыкова состоится по приглашению начальника генштаба вооруженных сил Саудовской Аравии генерала Фaйяда бен Хамеда Ар-Ровaили",- сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Согласно информации, в ходе визита Н.Садыков проведет ряд встреч с официальными лицами, стороны обсудят перспективы развития сотрудничества в военной сфере и обменяются мнениями по вопросам региональной безопасности.
Ф. Исазаде
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