Глава Генштаба Азербайджана обсудит в Саудовской Аравии вопросы военного сотрудничества

Первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник генштаба вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков 6 апреля отправится с официальным визитом в Саудовскую Аравию.

"Визит Н.Садыкова состоится по приглашению начальника генштаба вооруженных сил Саудовской Аравии генерала Фaйяда бен Хамеда Ар-Ровaили",- сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Согласно информации, в ходе визита Н.Садыков проведет ряд встреч с официальными лицами, стороны обсудят перспективы развития сотрудничества в военной сфере и обменяются мнениями по вопросам региональной безопасности.

Ф. Исазаде