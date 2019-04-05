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Внешняя политика 05.04.2019 18:09

Глава Генштаба Азербайджана обсудит в Саудовской Аравии вопросы военного сотрудничества

Первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник генштаба вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков 6 апреля отправится с официальным визитом в Саудовскую Аравию.

"Визит Н.Садыкова состоится по приглашению начальника генштаба вооруженных сил Саудовской Аравии генерала Фaйяда бен Хамеда Ар-Ровaили",- сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Согласно информации, в ходе визита Н.Садыков проведет ряд встреч с официальными лицами, стороны обсудят перспективы развития сотрудничества в военной сфере и обменяются мнениями по вопросам региональной безопасности.

Ф. Исазаде

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Тэги: ГЕНШТАБ, САУДАРАВИЯ, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]