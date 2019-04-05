Просроченные кредиты банков и НБКО на начало марта 2019г превышают 12% - ЦБ

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций Азербайджана в январе-феврале 2019 года сократился на 0,35% - до 12 млрд 974,6 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
Объем просроченных кредитов на начало февраля составляет 1 млрд 574,7 млн манатов (спад с начала года на 0,6%) или 12,1% всех кредитов.
На 28 февраля 2019 года банками с долей государства выдано кредитов на 2 млрд 80,2 млн манатов (спад на 0,9%) или 16% всех кредитов, частными банками – 10 млрд 550,7 млн манатов (рост на 0,2%) или 81,3% всех кредитов. Остальное приходится на долю небанковских кредитных организаций.
Из общего объема кредитов, выданных на начало марта 2019 года на кредиты в национальной валюте приходится 8 млрд 166,9 млн манатов (рост на 1,2%), в иностранной валюте - 4 млрд 807,6 млн манатов (спад на 2,8%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте на конец февраля 2019 года составляет 37,1% (на конец 2018г - 38%).
В структуре кредитных вложений банков по состоянию на 28 февраля 2019 года на торговлю и сферу услуг пришлось 2 млрд 293,7 млн манатов (17,7% всех кредитов), энергетический, химический и сектор природных ресурсов – 443,6 млн манатов (3,4%), сельское хозяйство и переработку – 468,4 млн манатов (3,6%), строительство и недвижимость – 373,1 млн манатов (2,9%), промышленность и производственный сектор – 726,2 млн манатов (5,6%), транспорт и связь - 1 млрд 359 млн манатов (10,5%), на домохозяйства - 5 млрд 368,2 млн манатов (41,4%), остальное - на другие сектора. При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств в отчетный период вырос на 0,9%.
А. Мамедов
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