Азербайджан вводит новые ставки пошлины за патенты на изобретения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу утвердил изменения в закон "О государственных пошлинах", определяющие новые ставки пошлины за патенты на изобретения, полезные модели и промышленные макеты, сообщает официальный сайт главы государства.
Согласно изменениям ставка госпошлины за регистрацию и выдачу патента на изобретение составит 20 манатов, полезную модель и промышленный макет – 15 манатов. Кроме того, за каждую после 30-й страницы описания патента вместе с формулами ставка госпошлины составит 1 манат.
Госпошлина за выдачу дубликата патента, а также патента на передачу части прав на патент другому лицу составит 10 манатов, за внесение изменений в патент – 7 манатов.
Кроме этого введены госпошлины за регистрацию договоров о выдаче прав на изобретение, полезные модели и промышленные макеты.
- за иск по каждому изобретению, полезной модели или промышленному макету в размере 15 манатов;
- за каждый из патентов по изобретению, модели или промышленному макету – 25 манатов;
- за несколько исков по каждому изобретению, полезной модели или промышленному макету – 10 манатов за каждый иск после первого;
- за несколько патентов по изобретению, модели или промышленному макету – 10 манатов за каждый иск после первого.
Также введены госпошлины за товарный знак (45 манатов), географический показатель (30 манатов), и коллективный знак (60 манатов), изменения информации о регистрации в реестре и свидетельстве (25 манатов) и ряд других пошлин, связанных с передачей прав на товарный знак и апелляционными обращениями
А. Мамедов
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