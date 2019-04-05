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Бизнес и законодательство 05.04.2019 18:55

Азербайджан вводит новые ставки пошлины за патенты на изобретения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу утвердил изменения в закон "О государственных пошлинах", определяющие новые ставки пошлины за патенты на изобретения, полезные модели и промышленные макеты, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно изменениям ставка госпошлины за регистрацию и выдачу патента на изобретение составит 20 манатов, полезную модель и промышленный макет – 15 манатов. Кроме того, за каждую после 30-й страницы описания патента вместе с формулами ставка госпошлины составит 1 манат.

Госпошлина за выдачу дубликата патента, а также патента на передачу части прав на патент другому лицу составит 10 манатов, за внесение изменений в патент – 7 манатов.

Кроме этого введены госпошлины за регистрацию договоров о выдаче прав на изобретение, полезные модели и промышленные макеты.

- за иск по каждому изобретению, полезной модели или промышленному макету в размере 15 манатов;

- за каждый из патентов по изобретению, модели или промышленному макету – 25 манатов;

- за несколько исков по каждому изобретению, полезной модели или промышленному макету – 10 манатов за каждый иск после первого;

- за несколько патентов по изобретению, модели или промышленному макету – 10 манатов за каждый иск после первого.

Также введены госпошлины за товарный знак (45 манатов), географический показатель (30 манатов), и коллективный знак (60 манатов), изменения информации о регистрации в реестре и свидетельстве (25 манатов) и ряд других пошлин, связанных с передачей прав на товарный знак и апелляционными обращениями

А. Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИЗОБРЕТЕНИЯ, ПОШЛИНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]