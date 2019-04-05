Анкара продолжает диалог с Вашингтоном по поставкам истребителей F-35 - глава Минобороны Турции

Турция по-прежнему ведет переговоры с США по вопросу поставок Анкаре американских истребителей-бомбардировщиков F-35, заявил в пятницу министр обороны республики Хулуси Акар.

Как сообщает Анатолийское агентство новостей, "по словам Х.Акара, Турция продолжает переговоры по реализации соглашения по поставкам самолетов пятого поколения F-35".

При этом министр уточнил, что обсуждение идет при условии уважения прав Турции, а в ближайшие дни ситуация станет яснее.

Турция является партнером американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin по развитию программы создания F-35. Турция изготавливает детали фюзеляжа, шасси и дисплеев кабины пилотов, а также планирует приобрести 100 самолетов F-35.

Однако в США вызывает серьезное беспокойство желание Турции получить российские зенитные ракетные системы С-400. По мнению наблюдателей, в Вашингтоне опасаются, что приобретение Анкарой С-400 позволит рассекретить системы F-35 и самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО.

Между тем ранее на этой неделе стало известно, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от Анкары отказаться от покупки российских С-400.

Накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что сделка Анкары с Москвой по поставкам С-400 - решенный вопрос, не подлежащий обсуждению.

В пятницу агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что Турция продолжает совершать платежи за российские С-400.

Президент Турции также подтвердил, что Анкара ожидает поставок С-400 в июле 2019 года, сообщало Анатолийское агентство новостей.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.