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Финансы 05.04.2019 20:48

Трамп призвал ФРС снизить ставку, перейти к количественному смягчению

Федеральной резервной системе (ФРС) следует понизить базовую ставку и прекратить сокращение объема активов на балансе, заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в пятницу.

"Лично я считаю, что ФРС должна опустить ставку. Я думаю, центробанк тормозит нас", - заявил Д.Трамп.

"ФРС должна избавиться от количественного ужесточения" и вернуться к количественному смягчению, сказал он.

Д.Трамп продолжает нападки на Федрезерв, несмотря на то, что ЦБ принял решение остановить цикл повышения базовой ставки и сокращение объема активов на балансе, сделав именно то, чего ждал от него президент.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу отметил, что президент не оказывает давление на ФРС, а просто высказывает свою точку зрения, сообщает Bloomberg.

Белый дом намерен выдвинуть двух лояльных президенту кандидатов на свободные должности в совете управляющих ФРС: бывшего CEO Godfathers Pizza Inc. Германа Кейна, который в 2011 году был кандидатом на пост президента США от Республиканской партии, а также Стивена Мура из Heritage Foundation, который входил в число консультантов Д.Трампа в ходе предвыборной кампании.

Обе кандидатуры вызывают множество вопросов у экономистов.

Л.Кадлоу отметил, что Белый дом не стремится "подорвать независимость Федрезерва", но "имеет собственное мнение".

Как сообщалось, ФРС по итогам заседания 19-20 марта сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 2,25% до 2,50% годовых. При этом Федрезерв выбрал более мягкий курс денежно-кредитной политики, чем ожидали рынки: заявив, что не планирует повышения процентных ставок как минимум до конца 2019 года.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]