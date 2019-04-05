Неурегулированные конфликты на территории СНГ препятствуют региональному сотрудничеству – Мамедъяров

Неурегулированные вооруженные конфликты являются главным препятствием для регионального сотрудничества, создания общего климата доверия и более тесного взаимодействия между всеми государствами-участниками СНГ, считает глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
"К сожалению, на пространстве СНГ все еще существуют неурегулированные вооруженные конфликты, которые являются главным препятствием для регионального сотрудничества, создания общего климата доверия и более тесного взаимодействия между всеми государствами-участниками СНГ. Экстремизм и агрессивный сепаратизм становятся первопричиной межгосударственных конфликтов, основанных на территориальных притязаниях, и зачастую приводят к подрыву территориальной целостности государств", - сказал Э. Мамедъяров, слова которого приведены в сообщении МИД Азербайджана в ходе своего выступления на заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Москве.
По его словам, заседание Совета проходит в период, когда международное сообщество сталкивается с новыми угрозами для мира, безопасности, устойчивого развития.
"Новые реалии, сложившиеся на международной арене, требуют эффективного взаимодействия всех государств в противодействии терроризму, сепаратизму, экстремизму, незаконному обороту оружия, наркотиков и киберпреступности в целях борьбы с вызовами и угрозами региональной стабильности и безопасности. Исходим из того, что скорейшее урегулирование конфликтов на основе суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ государств в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, несомненно, будет способствовать укреплению региональной и международной безопасности, социальному прогрессу и экономическому сотрудничеству", - сказал глава МИД Азербайджана.
А. Мамедов
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