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Внешняя политика 05.04.2019 19:35

Неурегулированные конфликты на территории СНГ препятствуют региональному сотрудничеству – Мамедъяров

Неурегулированные вооруженные конфликты являются главным препятствием для регионального сотрудничества, создания общего климата доверия и более тесного взаимодействия между всеми государствами-участниками СНГ, считает глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"К сожалению, на пространстве СНГ все еще существуют неурегулированные вооруженные конфликты, которые являются главным препятствием для регионального сотрудничества, создания общего климата доверия и более тесного взаимодействия между всеми государствами-участниками СНГ. Экстремизм и агрессивный сепаратизм становятся первопричиной межгосударственных конфликтов, основанных на территориальных притязаниях, и зачастую приводят к подрыву территориальной целостности государств", - сказал Э. Мамедъяров, слова которого приведены в сообщении МИД Азербайджана в ходе своего выступления на заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Москве.

По его словам, заседание Совета проходит в период, когда международное сообщество сталкивается с новыми угрозами для мира, безопасности, устойчивого развития.

"Новые реалии, сложившиеся на международной арене, требуют эффективного взаимодействия всех государств в противодействии терроризму, сепаратизму, экстремизму, незаконному обороту оружия, наркотиков и киберпреступности в целях борьбы с вызовами и угрозами региональной стабильности и безопасности. Исходим из того, что скорейшее урегулирование конфликтов на основе суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ государств в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, несомненно, будет способствовать укреплению региональной и международной безопасности, социальному прогрессу и экономическому сотрудничеству", - сказал глава МИД Азербайджана.

А. Мамедов

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Тэги: МАМЕДЪЯРОВ, СНГ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]