Нефть дорожает благодаря сильным статданным из США, Brent на уровне $69,77 за баррель

Цены на нефть растут в пятницу благодаря сильным статданным по американскому рынку труда.

"Любая сильная экономическая статистика помогает ослабить мысли о том, что мы движемся к глобальной рецессии, которая приведет к падению спроса на энергоносители", - отмечает аналитик Tradition Energy Жене МакДжиллиан.

Согласно отчету министерства труда, количество рабочих мест в стране увеличилось на 196 тыс. после повышения всего на 33 тыс. в феврале, когда прирост показателя был минимальным с сентября 2017 года. Безработица в США в марте 2019 года не изменилась по сравнению с февралем и составила 3,8%.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:10 в пятницу составила $69,77 за баррель, что на $0,37 (0,53%) выше уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,5 (0,81%) - до $62,6 за баррель. Нефть WTI подорожала на 4% с начала недели и завершает ростом пятую неделю подряд - это самый длительный подобный период с осени 2017 года.

Поддержку рынку на этой неделе оказали сигналы о том, что США и Китай близки к заключению торгового соглашения, а также данные о сокращении добычи нефти странами ОПЕК.

"Хотя Вашингтон и Пекин говорят о приближении к заключению соглашения, есть ощущение, что их переговоры никогда не кончатся", - говорит аналитик Price Futures Фил Флинн.

"Тем не менее, когда рынок осознает, что соглашение заключено, цены на нефть быстро прибавят $3-5", - цитирует эксперта Dow Jones.

Ранее на этой неделе стало известно, что страны ОПЕК продолжили сокращение добычи в марте, уже четвертый месяц подряд.

Добыча нефти в Венесуэле, где с 7 марта отмечаются регулярные перебои с энергоснабжением, резко снизилась, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. По их словам, производство нефти составляет менее 600 тыс. баррелей в сутки (б/с) в те дни, когда веерные отключения электроэнергии приходятся на регионы нефтедобычи.

В целом мартовский объем добычи нефти в Венесуэле составил порядка 890 тыс. б/с, свидетельствуют оценки Bloomberg, основанные на опросе экспертов и отраслевых данных.