Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане в январе-феврале сократилась до 59,4% - ЦБ

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в январе-феврале 2019 года сократились - до 8 млрд 214 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
По данным ЦБА, банковские вклады населения в инвалюте за отчетный период сократились на 6,7% - до 4 млрд 882,5 млн манатов или 59,4% всех вкладов населения (по итогам 2018 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 62,48%).
Объем вкладов населения в национальной валюте в январе-феврале 2019 года вырос на 6% - до 3 млрд 331,5 млн манатов или 40,6% всех вкладов.
На 28 февраля 2019 года объем банковских вкладов резидентов составляет 7 млрд 587 млн манатов, нерезидентов – 621,1 млн манатов. С начала года вклады резидентов сократились на 0,3%, нерезидентов – на 17,9%.
В целом, на 1 марта, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составляет 22 млрд 401,6 млн манатов, что на 2,4% больше показателя на конец 2018 года.
А. Мамедов
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