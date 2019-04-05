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Финансы 05.04.2019 20:15

Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане в январе-феврале сократилась до 59,4% - ЦБ

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в январе-феврале 2019 года сократились - до 8 млрд 214 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

По данным ЦБА, банковские вклады населения в инвалюте за отчетный период сократились на 6,7% - до 4 млрд 882,5 млн манатов или 59,4% всех вкладов населения (по итогам 2018 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 62,48%).

Объем вкладов населения в национальной валюте в январе-феврале 2019 года вырос на 6% - до 3 млрд 331,5 млн манатов или 40,6% всех вкладов.

На 28 февраля 2019 года объем банковских вкладов резидентов составляет 7 млрд 587 млн манатов, нерезидентов – 621,1 млн манатов. С начала года вклады резидентов сократились на 0,3%, нерезидентов – на 17,9%.

В целом, на 1 марта, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составляет 22 млрд 401,6 млн манатов, что на 2,4% больше показателя на конец 2018 года.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛАДЫ, ДОЛЛАРИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]