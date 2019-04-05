Просьба Мэй о переносе Brexit на 30 июня вызывает много вопросов - премьер Нидерландов

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в пятницу заявил, что Британия пока не смогла внести ясность о дальнейших действиях по вопросу Brexit.

"Насколько мне известно, послание, направленное сегодня (Евросоюзу от Т.Мэй - ИФ), не дает ответа на запрос ЕС о предоставлении дополнительной информации (о планах Британии в отношении Brexit - ИФ)", - сказал М.Рютте на брифинге.

По его словам, послание Т.Мэй с просьбой о продлении Brexit "вызывает множество вопросов", в связи с чем на грядущем саммите ЕС 10 апреля ожидаются интенсивные дискуссии.

Кроме того, нидерландский премьер выразил уверенность в том, что в ближайшие дни будут проводиться телефонные переговоры между представителями Брюсселя и Лондона по Brexit.

"Мы надеемся, что Лондон внесет ясность до следующей среды", - сказал М.Рютте.

Ранее в пятницу премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила письмо председателю Европейского совета Дональду Туску, в котором она попросила о продлении сроков Brexit до 30 июня.

Незадолго до этого СМИ сообщили, что сам Д.Туск планирует предложить странам ЕС план "гибкого" Brexit. Согласно этому плану, дата Brexit переносится на год, но Великобритания может выйти из ЕС и раньше, если британский парламент сможет согласовать сделку с Брюсселем.

Первоначально Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта, однако затем ЕС согласился отодвинуть сроки Brexit до 12 апреля. Решение о дальнейших шагах в связи с Brexit ожидается на внеочередном саммите ЕС, который пройдет 10 апреля.