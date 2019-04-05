Societe Generale планирует сокращение 700 рабочих мест в Париже - СМИ

Французский банк Societe Generale SA (SG) планирует сократить порядка 700 рабочих мест в Париже и еще сотни позиций в Лондоне и Нью-Йорке после сложного первого квартала, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Банк может объявить о сокращениях уже на следующей неделе, отмечают источники.
По их словам, среди менеджеров высшего звена, которые покинут банк, - Бруно Бенуа, возглавляющий ключевое для SG подразделение в сфере торговых операций с активами с фиксированной доходностью и валютами.
Главный исполнительный директор UBS Серджио Эрмотти в прошлом месяце заявил, что рыночная среда в первом квартале 2019 года была наихудшей в новейшей истории, и банк не ожидает улучшения рыночных условий.
В феврале SG скорректировал стратегический план на период до 2020 года включительно, понизив целевой показатель рентабельности бизнеса в связи с падением доходов от торговых операций из-за неблагоприятных рыночных условий.
Тогда же SG объявил о намерении сократить расходы подразделения глобального банкинга и решений для инвесторов, которое включает инвестиционный банкинг, операции с ценными бумагами и управление активами, на 500 млн евро.
В настоящее время штат этого подразделения составляет более 20 тыс. сотрудников.
Акции SG теряют 1,2% на торгах в Париже в пятницу. С начала этого года их стоимость опустилась на 4%.
Президент Армении заявил о важности содействия ООН усилиям Минской группы в карабахском урегулировании
Учения ВС Азербайджана нацелены на проведение широкомасштабных наступательных операций – министр обороны
Отношения с Москвой являются приоритетом для Баку – глава МИД Азербайджана
Грузию с начала года посетили более 290 тыс. граждан Азербайджана
Пожарные в Туапсе ликвидируют возгорание на нефтебазе
Президент Алиев выделил 6 млн манатов на создание в Баку двух новых центров ASAN Xidmet
ГААД получит более 4 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
ГААД получит 8,5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 2,8 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Минюст РФ призвал полицию быть нетерпимой к пыткам задержанных
Во Франции проходит очередная акция "желтых жилетов"
Атамбаев в Бишкеке назвал предателями отколовшихся от СДПК политических оппонентов
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»