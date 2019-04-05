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Финансы 05.04.2019 22:28

Societe Generale планирует сокращение 700 рабочих мест в Париже - СМИ

Французский банк Societe Generale SA (SG) планирует сократить порядка 700 рабочих мест в Париже и еще сотни позиций в Лондоне и Нью-Йорке после сложного первого квартала, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Банк может объявить о сокращениях уже на следующей неделе, отмечают источники.

По их словам, среди менеджеров высшего звена, которые покинут банк, - Бруно Бенуа, возглавляющий ключевое для SG подразделение в сфере торговых операций с активами с фиксированной доходностью и валютами.

Главный исполнительный директор UBS Серджио Эрмотти в прошлом месяце заявил, что рыночная среда в первом квартале 2019 года была наихудшей в новейшей истории, и банк не ожидает улучшения рыночных условий.

В феврале SG скорректировал стратегический план на период до 2020 года включительно, понизив целевой показатель рентабельности бизнеса в связи с падением доходов от торговых операций из-за неблагоприятных рыночных условий.

Тогда же SG объявил о намерении сократить расходы подразделения глобального банкинга и решений для инвесторов, которое включает инвестиционный банкинг, операции с ценными бумагами и управление активами, на 500 млн евро.

В настоящее время штат этого подразделения составляет более 20 тыс. сотрудников.

Акции SG теряют 1,2% на торгах в Париже в пятницу. С начала этого года их стоимость опустилась на 4%.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, SG, СОКРАЩЕНИЯ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]